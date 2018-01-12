Пленарную неделю депутаты ВР начнут законом о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграцию Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суд.

Об этом говорится в расписании заседаний ВР на 16-19 января, опубликованном на сайте парламента.

Отмечается, в частности, что первый пленарный день 2018-го года народные депутаты начнут с вопросов национальной безопасности и обороны. Так, на рассмотрение во втором чтении вынесен президентский проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Кроме того, в следующий вторник с включения в повестку дня сессии предложенные законопроекты, внесенные Главой государства в ВР, о Высшем антикоррупционном суде и об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

На четверг, 18 января в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых – проекты законов о приватизации госимущества; о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства; об учреждении бизнес-омбудсмена; о внесении изменений в законодательство относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков.

Справка ИA ZIK.

Президент Петр Порошенко 4 октября 2017 года внес в Верховную Раду законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Парламент 6 октября 2017 года проголосовал за него в первом чтении.

Согласно тексту законопроекта, временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Проектом предусмотрено, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, предлагается законодательно установить, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной, не создает для РФ никаких территориальных прав.

Ко второму чтению в законопроект включили также дату начала оккупации украинской территории – 20 февраля 2014 года, а по всему тексту законопроекта добавлены положения по поводу оккупации Крыма.

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