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пятница, 12 января, 2018, 0:34 Экономика
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НБУ изучает возможность внедрения е-гривны, а не собственного биткоина

Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе центробанка в четверг.

«Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты», – отметили в НБУ.

По мнению регулятора, е-гривна может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другом и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

«Сейчас изучение этой возможности (внедрение е-гривны – Ред.) в рамках этого проекта продолжается», – сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюти.

 
НБУцифровая валюта
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