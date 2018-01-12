Наблюдательный совет «Нафтогаза» возглавила британка

На первом заседании нового состава наблюдательного совета «Нафтогаза», которое было проведено 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.

В заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицький, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).

Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января.

«Во время следующего заседания будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирование четырех комитетов наблюдательного совета», – говорится в сообщении.

Клэр Споттисвуд работала председателем Регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) в течение 1993-1998 годов, когда происходило разделение компании «British Gas» и либерализация рынка газа в Великобритании.

В течение последних 20 лет работала на должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях.

Кроме того, работала экономистом в Королевской Сокровищнице Великобритании, Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства, преподавала в Лондонской школе бизнеса.

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