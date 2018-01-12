Мы проголосуем за закон про деоккупации, – Семенченко

С нынешними правками законопроект о деоккупации Донбасса невыгоден Владимиру Путину, так как мешает его играм. Поэтому в таком виде он вряд ли будет принят, ведь он не совпадает с обязанностями участников минского процесса перед Путиным.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины Семен Семенченко.

«С 2015 года мы как соавторы закона о временно оккупированных территориях, требовали внести в украинское законодательство нормы о признании России агрессором. Крым и Донбасс – это все наши территории, которые мы все равно будем возвращать. Также мы требовали запрещение торговли с оккупантами, выборов на оккупированных территориях и многое другое», – рассказывает Семен Семенченко.

Два года этот законопроект не выносился на голосование и только в 2017-м Президент решил нести свой законопроект. Его вынесли и сразу же «провалили».

«Мы выступали против законопроекта №7163 (о деоккупации Донбасса – ред.) в первом чтении, поскольку там не было четко прописано, что Россия – агрессор, не было четко прописано про Крым, не было запрещена торговля с оккупированными территориями, ничего из наших требований не было», – объясняет народный депутат.

Поэтому он отметил, что в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны было сосредоточено внимание на правках к этому законопроекту.

«Если в этой редакции они будут учтены, мы будем голосовать «за». Однако я не верю, что этот законопроект будет принят, ведь он противоречит обязанностям Президента и других «граждан» из минской группы перед Путиным», – заявил политик.

«Самое важное то, что нельзя позволить забыть о Крыме. Все рассказывают, что это законопроект о Донбассе, но это не так. Это законопроект о нашей политике, о реинтеграции оккупированных территорий. И для нас в законе четко должна быть прописан ответ, что мы про Крым не забудем. Он так же наш и должен вернуться в состав нашего государства», – подчеркнул Семенченко.

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