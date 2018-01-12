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пятница, 12 января, 2018, 16:11 Спорт
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Леся Цуренко в полуфинале теннисного турнира в Хобарте проиграла Михаэле Бузарнеску из Румынии

Вторая «ракетка» Украины Леся Цуренко завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хобарте (Австралия) с призовым фондом $250 тыс.

Цуренко не змогла вийти у фінал тенісного турніру в Гобарті

В полуфинальном противостоянии посеянная под пятым номером Леся Цуренко (на фото) сегодня, 12 января, проиграла румынке Михаэле Бузарнеску – 2:6, 2:6, сообщает Укринформ.

Поединок, победитель которого определился в двух сетах, в целом продолжался 1 час и 24 минуты.

В финале Hobart International-2018 Бузарнеску встретится с прошлогодней победительницей турнира бельгийкой Элизе Мертенс, которая в другом полуфинале переиграла британку Хизер Уотсон– 6:4, 1:6, 6:2.

Напомним, в прошлом году в Хобарте Леся Цуренко также остановилась за шаг до финала.

 
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