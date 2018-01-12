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пятница, 12 января, 2018, 23:53 Мир
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Грязные дыры: посол США в Панаме уволился после слов Трампа о мигрантах

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Панаме Джон Фили решил подать прошение об отставке, заявив, что не может служить стране при администрации Дональда Трампа.

Отрывки из его письма в пятницу, 12 января, приводит агентство Reuters, – сообщает РБК-Украина.

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

«В своей присяге я обещал верно служить президенту и его администрации, без политики, даже если не согласен с отдельными решениями власти. Меня учили, что в случае невозможности это делать, лучше с честью уволиться», – подчеркнул Фили.

В Госдепартаменте подтвердили отставку дипломата «по личным причинам».

Указано, что его служба завершится 9 марта 2018. Согласно информации издания, заявление Фили прозвучало на фоне нового скандала вокруг Трампа, спровоцировавшего возмущение в СМИ, политических и дипломатических кругах.

Напомним, ранее Трамп на закрытом совещании по вопросам иммиграции назвал ряд стран Африки «грязными дырками». Сообщалось, что эти слова прозвучали 9 января во время закрытой части переговоров о миграционном законопроекте с участием конгрессменов Демократической и Республиканской партий.

 
ПанамамигрантыпосолДжон Фили
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