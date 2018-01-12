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пятница, 12 января, 2018, 16:48 Политика
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Гройсман убежден, что Парасюка нужно лишить неприкосновенности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его надо лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности.

Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия «Азовсталь» в рамках рабочей поездки в г. Мариуполь, отвечая на вопрос граждан о том, почему Парасюк и до сих пор является народным депутатом, сообщает Укринформ.

«Это большой позор, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы», – сказал Гройсман.

Он отметил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может Верховная Рада, но если бы такие вопросы решало правительство и премьер-министр, то бы это давно сделали.

Напомним, Парасюк неоднократно был причастен к скандалам. В сентябре 2015 года он избил сотрудника Службы безопасности Украины, который находился при исполнении служебных обязанностей, Василия Писного. В марте 2016 года во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.

Впоследствии в офисе украинского телеканала Парасюк сцепился с Александром Вилкулом, потому что ему не понравились слова Вилкула о войне на Донбассе и события Революции Достоинства.

После этого между Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзем возник конфликт в Бахмуте Донецкой области. Депутат пытался выломать дверь в номер журналиста и угрожал ему. Также он спровоцировал нападение на полицейских на блокпосту Славянска. В нападении принимали участие 40-45 человек, в результате инцидента пострадали семеро правоохранителей. Был у него и конфликт с начальником УГО Валерием Гелетеем.
Владимир ГройсманВладимир Парасюк
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