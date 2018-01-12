Германия сделала первый шаг к формированию нового правительства

После более чем 24-часовых напряженных переговоров лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии наконец договорились сформировать «большую коалицию».

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы вступаем в коалиционные переговоры с целью формирования стабильного правительства», – заявила лидер ХДС Ангела Меркель.

Она отметила, что проведены интенсивные, честные, очень глубокие зондирующие переговоры.

«Мы будем серьезно работать в этом законодательном периоде над тем, чтобы и через 10-15 лет людям было хорошо жить в этой стране», – сказала она.

Председатель ХСС Хорст Зеехофер сообщил, что его однопартийцы единогласно поддержали принятый по итогам переговоров документ. В понедельник он будет обсужден на заседании руководства партии, однако это ничего не изменит в плане решения.

В отличие от ХСС и ХДС, которая также единогласно согласилась с положениями документа, в СДПГ решение руководства партий еще должен утвердить съезд, который назначен на 21 января. В этой партии сильные голоса, выступающие против новой черно-красной коалиции. Меркель в связи с этим заявила, что «с уважением ожидает решения партийного съезда».

По словам председателя СДПГ Мартина Шульца, записанное в итоговом документе – не пустые слова, «риторика» и заверил, что будет просить съезд поддержать решение руководства о начале переговоров о формировании правительства. При этом он также подтвердил решение «вступить в коалиционные переговоры», поблагодарив другие партии за «честный и конструктивный дух переговоров».

Предварительные переговоры, начатые 7 января, должны были завершиться вечером четверга, однако продолжались до утра пятницы. Наиболее сложными темами были финансовая и миграционная политика.

Напомним, что 9 января блок ХДС/ХСС и СДПГ во время переговоров о создании «большой коалиции» достигли согласия по законопроекту о трудовой иммиграции. Эта договоренность была первым видимым признаком прогресса в переговорах по коалиции.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.