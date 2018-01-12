live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 15:49 Мир
Читати новину українською
Германия сделала первый шаг к формированию нового правительства

После более чем 24-часовых напряженных переговоров лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии наконец договорились сформировать «большую коалицию».

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы вступаем в коалиционные переговоры с целью формирования стабильного правительства», – заявила лидер ХДС Ангела Меркель.

Она отметила, что проведены интенсивные, честные, очень глубокие зондирующие переговоры.

«Мы будем серьезно работать в этом законодательном периоде над тем, чтобы и через 10-15 лет людям было хорошо жить в этой стране», – сказала она.

Председатель ХСС Хорст Зеехофер сообщил, что его однопартийцы единогласно поддержали принятый по итогам переговоров документ. В понедельник он будет обсужден на заседании руководства партии, однако это ничего не изменит в плане решения.

В отличие от ХСС и ХДС, которая также единогласно согласилась с положениями документа, в СДПГ решение руководства партий еще должен утвердить съезд, который назначен на 21 января. В этой партии сильные голоса, выступающие против новой черно-красной коалиции. Меркель в связи с этим заявила, что «с уважением ожидает решения партийного съезда».

По словам председателя СДПГ Мартина Шульца, записанное в итоговом документе – не пустые слова, «риторика» и заверил, что будет просить съезд поддержать решение руководства о начале переговоров о формировании правительства. При этом он также подтвердил решение «вступить в коалиционные переговоры», поблагодарив другие партии за «честный и конструктивный дух переговоров».

Предварительные переговоры, начатые 7 января, должны были завершиться вечером четверга, однако продолжались до утра пятницы. Наиболее сложными темами были финансовая и миграционная политика.

Напомним, что 9 января блок ХДС/ХСС и СДПГ во время переговоров о создании «большой коалиции» достигли согласия по законопроекту о трудовой иммиграции. Эта договоренность была первым видимым признаком прогресса в переговорах по коалиции.
Германиякоалиция
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 18:14:11