«Facebook будет платным»: в сети гуляет фейковое сообщение «от Марка Цукерберга»

В последнее время украинские пользователи Facebook то ли ради шутки, то ли поверив, пересылают друг другу сообщение, которое якобы написал основатель соцсети Марк Цукерберг. Там указано, что за пользование Facebook придется платить. Но, если распространить дальше это сообщение, то эта соцсеть будет бесплатной. И пользователь не потеряет страницу. Это – ложь.

Подаем сообщение, который пересылают друг другу пользователи полностью:

«Привет, я Марк, директор Facebook. Привет всем, кажется, что все предупреждения реальны. Использование Facebook будет платным. Если вы мне не верите, завтра в 6 часов вечера Facebook будет закрыт, и для его открытия вам придется заплатить. Это все по закону. Это сообщение информирует всех пользователей о том, что наши серверы в последнее время очень перегружены. Мы просим вас помочь решить эту проблему. Мы требуем, чтобы наши активные пользователи пересылали это сообщение каждому из людей в вашем списке контактов, чтобы подтвердить наших активных пользователей facebook. Если вы не отправите это сообщение всем своим контактам в facebook, ваша учетная запись останется неактивной, вследствие чего вы потеряете все ваши контакты без передачи этого сообщения. Ваш SmartPhone будет обновлен в течение следующих 24 наших дней, будет иметь новый дизайн и новый цвет для чата. Уважаемые пользователи Facebook, мы собираемся сделать обновление для Facebook с 23:00 до 05:00 утра в этот день. Если вы не отправите это всем своим контактам, обновление будет отменено. У вас не будет возможности общаться с вашими сообщениями в facebook. Вы должны будете оплатить ставку, если вы не являетесь частым пользователем. Если у вас есть как минимум 10 контактов, отправьте это SMS - сообщение, и логотип станет красным, чтобы указать, что вы пользователь Подтвержденный... Мы закончили его».

Обычно, всю официальную информацию об обновлениях в Facebook можно прочитать непосредственно на странице Марка Цукерберга. Там, например, он недавно рассказал о предстоящих обновлениях алгоритма ленты новостей.

Интересно, что «сообщение от Марка» распространялось соцсетью еще в декабре прошлого года. А кое-кто из пользователей наталкивался на него аж в октябре. Прошло довольно много времени, но Марк до сих пор не обновил Facebook. Почему? Потому что это обычный фейк.

Несмотря на то, что сообщения такого типа время от времени возникают в социальных сетях, не все еще научились их различать.

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