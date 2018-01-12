Диаспора Канады создала Фонд защитников Украины

Украинская диаспора в Канаде создала Фонд защитников Украины, которая будет помогать реабилитации ветеранов и раненых бойцов АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Основой Фонда стали деньги, которые были собраны во время благотворительного вечера, организованного в честь участников украинской команды «Игр непокоренных».

«Благодаря деньгам, собранным во время благотворительного вечера, Конгресс украинцев Канады будет работать с проектами по поддержке раненых бойцов и ветеранов АТО, – отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод. – В условиях войны, которую ведет Россия против Украины, мы обязаны поддерживать защитников Украины. Конгресс украинцев Канады имеет честь помогать этим храбрым мужчинам и женщинам, которые вдохновляют нас всех».

По мнению президента Канадско-украинской фундации, которая является партнером проекта Виктора Гетманчука, Фонд защитников Украины будет оказывать поддержку многим организациям, которые своими проектами оказывают «очень нужную помощь украинским раненым бойцам».

«Вооруженные Силы Украины защищают свой дом от иностранного захватчика. Они – прекрасные сыновья и дочери, они заслуживают на наше восхищение, уважение и поддержку», – сказал Виктор Гетманчук.

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