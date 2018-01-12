Две украинки финишировали в ТОП-5 индивидуальной гонки 5-го этапа КС-17/18 по биатлону в Рупольдинге

Украинские биатлонистки Юлия Джима и Валя Семеренко сегодня, 11 января, финишировали в шаге от подиума в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира сезона-17/18 в немецком Рупольдинге, заняв четвертое и пятое место со стопроцентно точной стрельбой.

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге / biathlonworld.com

Штиль на огневом рубеже позволил биатлонисткам показать свое мастерство в стрельбе. Всего пять биатлонисток закончили гонку без промахов, но среди них оказались две украинки. Еще у двух – два промаха, а еще двое закончили старт с тремя неточными выстрелами, сообщает sportarena.com.

Первую половину гонки лучше всех прошла Ирина Варвинец, которая находилась на четвертом месте с двумя нулями. В десятку лидеров также входили Валя Семеренко (6-е место), Юлия Джима (8-е) и Елена Пидгрушная (9-е). Однако далее у Варвинец неожиданно возникли проблемы на огневых рубежах: она сделала по одному промаху, лишив себя шансов побороться за подиум.

Еще хуже провалилась во второй половине гонки Елена Пидгрушная – один промах на третьей стрельбе и сразу два на последней стрельбе отбросили капитана украинской сборной за пределы ТОП-40. И Пидгрушная решила не заканчивать гонку, сойдя после четвертой стрельбы. Не попала в зачетную зону также и Юлия Журавок – три промаха в гонке и 62-е место.

По одному промаху на двух стрельбах стоя заработала Анастасия Меркушина, однако она – вместе с Варвинец – показала лучший ход на дистанции среди украинок, благодаря чему отыграла несколько позиций на последнем круге и таки попала в ТОП-20, заняв 19-е место.

А вот Юлия Джима и Валя Семеренко сумели очень ровно провести всю гонку: они закрыли все мишени и до последнего претендовали на подиум. Более того, Валя ушла на последний круг в шести секундах отставание от финки Кайсы Макарайнен, которая шла второй. Джима проигрывала Семеренко 14 секунд. Но на последний круг у Вали сил не хватило – она на финише не только проиграла 40 секунд Макарайнен, но и пропустила вперед Джиму, уступив ей 7 секунд.

До последнего казалось, что Юлия финиширует третьей, а Валя окажется четвертой. Так же, как это было в Эстерсунде. Однако, опытная канадка Розанна Кроуфорд, которая стартовала под 96-м номером, шокировала всех. Она была в тройке лидеров после первой стрельбы, опустилась на шестое место после второй, однако после третьего огневого рубежа возглавил гонку. Сил биться за победу у нее не хватило, но точная стрельба на последнем огневом рубеже принесла ей пьедестал. Кроуфорд до последнего боролась с Макарайнен, но все же уступила – Розанна заняла третье место, а вся сборная Канады рванула на финишную линию приветствовать своего капитана.

В Кайсы Макарайнен одна минута штрафа на первой стрельбе, однако безупречная работа на следующих огневых рубежах, за что представительница Финляндии постепенно возвращала себе позиции и на финише проиграла победительнице лишь 12.7 секунды.

Победа же досталась Доротее Вирер, которая не только безупречно прошла все огневые рубежи, но и сумела показать лучшее время среди тех биатлонисток, кто закрыл все мишени. Да, у итальянки также не все было хорошо на последнем круге, но ее запаса хватило для спокойной победы. Для Доротеи Вирер это второй подиум подряд – в персьюте в Оберхофе она финишировала второй.

Биатлон. Кубок мира сезона-2017/2018. Пятый этап

Рупольдинг (Германия). 10 – 14 января. «Химгау-Арена»

Женская индивидуальная гонка, 15 км (четыре огневых рубежа). 11 января. Начало – 15:20

1. Доротея Вирер (Италия) – (0 + 0 + 0 + 0) 41:29.0

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – (1 + 0 + 0 + 0) +12.7

3. Розанна Кроуфорд (Канада) – (0 + 0 + 0 + 0) +21.2

4. Юлия Джима (Украина) – (0 + 0 + 0 + 0) +45.9

5. Валентина Семеренко (Украина) – (0 + 0 + 0 + 0) +52.6

6. Дарья Домрачева (Беларусь) – (0 + 1 + 1 + 0) +1:04.0

7. Надежда Скардино (Беларусь) – (0 + 0 + 0 + 0) +1:04.8

...19. Анастасия Меркушина (Украина) – (0 + 1 + 0 + 1) +2:22.4

...22. Ирина Варвинец (Украина) – (0 + 0 + 1 + 1) +2:30.4

...62. Юлия Журавок (Украина) – (0 + 1 + 1 + 1) +4:55.9

...Елена Пидгрушная (Украина) – (0 + 0 + 1 + 2) – не финишировала

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