Чиновница призвала МИНЗДРАВ объяснить украинцам важность вакцинации от кори

Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская в обращении призвала.а. министра здравоохранения Ульяну Супрун начать просветительскую работу о важности вакцинации детей.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека.

В частности, Валерия Лутковская отметила, что поддерживает позицию Министерства здравоохранения Украины относительно важности проведения вакцинации и убеждена, что иммунизация населения – надежный и проверенный способ борьбы с инфекционными болезнями, а вакцинация не только предотвращает летальность, но и значительно уменьшает риск получения ребенком инвалидности от переноса тех инфекционных заболеваний. Вместе с тем, она подчеркнула, что сейчас органы местного самоуправления принимают решение о запрете посещения дошкольных и общеобразовательных учебных заведений не привитым от кори детям (например – г. Киев, г. Одесса).

«Считаю, что наряду с закреплением императивной нормы об обязательности проведения прививок, необходимо проводить всестороннюю просветительскую работу, популяризируя таким образом этот вид профилактических мероприятий. На мой взгляд, именно низкая информационная работа среди родителей детей, несвоевременная закупка вакцин для проведения иммунизации детей согласно календарю профилактических прививок привели к такой неблагополучной эпидемиологической ситуации», – подчеркнула В.Лутковская.

Отмечается, что на протяжении последних трех лет чиновницей в МИНЗДРАВ направлялись письма о ситуации с вакцинацией детей в Украине, которая стала критической и требует принятия неотложных решений.

Таким образом, как сообщается, В.Лутковская считает необходимым безотлагательно начать кампанию проведения просветительской работы среди населения о важности проведения иммунизации детей и возможных последствиях для здоровья в случае отказа родителей от обязательных прививок.

Также Уполномоченная просит проинформировать о мерах, предпринимаемых МИНЗДРАВОМ по согласованию норм статей 12 и 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», которыми одновременно предусмотрено как право родителей на отказ от профилактических прививок, так и запрет посещения детских заведений детьми, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок.

Напомним, что в Ивано-Франковске для того, чтобы ограничить распространение кори продлят каникулы в школах. Соответствующее решение было принято 12 января на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством заместителя городского председателя Алексея Кайды.

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