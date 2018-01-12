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пятница, 12 января, 2018, 0:46 Экономика
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Bloomberg: На рынке газа в Украине обостряется конкуренция и меняются правила игры

Европейские газовые трейдеры, которые поставляют реверсный газ в Украину, могут потерять 1 миллиард долларов из-за решения Стокгольмского суда, обязавшего Украину покупать определенное количество газа у «Газпрома».

Об этом сообщает «Голос Америки», со ссылкой на Bloomberg.

Суд уменьшил объем обязательной покупки газа у «Газпрома» в 10 раз с 52 миллиардов кубических метров до 5 миллиардов. Однако, возобновление закупок газа «Нафтогазом» у «Газпрома» все же повлияет на объемы реверса, убеждено издание.

«Вечеринка уже не такая веселая для европейских газовых трейдеров и операторов трубопроводов, которые получали преимущества от реэкспорта российского газа в Украину», – сказал аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне Эльчин Маммадов. Все же недавнее увеличение потребления газа ЕС, по мнению аналитика, смягчит удар для трейдеров.

В прошлом году Украина импортировала 14 миллиардов кубометров газа из ЕС, что примерно равно по объемам ежегодному потреблению газа Бельгией.

Если предположить, что 5 миллиардов будет закуплено по средней цене импортного газа для Украины от прошлого октября, то компании могут потерять 1,2 млрд долларов в год из-за уменьшения реверса, говорится в статье.

Среди крупнейших поставщиков Украины в 2016 году французская компания Engie SA, которая поставила более 3 миллиардов кубометров. Это был «рекордный год». В прошлом году продажи упали примерно на 40 процентов из-за роста конкуренции, сообщила изданию пресс-служба компании.

«Так как «Нафтогаз» может покупать российский газ в 2018 -2019, Engie усиливает стратегию продажи газа конечным потребителям в Украине, начатую в прошлом году», – заявили в компании.

Швейцарская Axpo Trading AG, еще один основной поставщик, находится в «процессе создания компании в Украине, чтобы иметь возможность торговать напрямую в Украине», – сообщила изданию пресс-служба компании.

 
газBloomberg
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