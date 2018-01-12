Баганец объяснил, за что Гонтарєву можно привлечь к ответственности

Если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

Об этом отметил заместитель генпрокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK.

Эксперт отметил, что сейчас эксперты могут только выдвигать версии, что Гонтарева была причастна к вывода средств из Украины в оффшорные зоны, а оттуда заводила эти деньги в Украину. Однако если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

«Ранее юридические лица, которые выводили средства за границу, или заводили их в Украину, к депозитарию никакого отношения не имели, их не обязывали нанимать брокерскую кампанию и тому подобное. Но в 2013 году был принят закон о национальном депозитарии, который обязал это делать», – отметил Баганец.

Следовательно, когда обратились к фирме Готарєвой, чтобы завести деньги в Украину в качестве инвестиций, то брокерская компания должна прежде всего идентифицировать владельцев предприятия.

«Так, в одном заявлении было указано, что проверку поручили Финмониторингу, а в другом случае Гонтарева утверждала, что фирма лично проверяла владельца. И почему это не стало предметом расследования Генпрокуратуры, а вместо этого поспешили вынести заведомо незаконное решение о спецконфискации – не могу объяснить», – подчеркнул Алексей Баганец.

Эксперт заключает, если орган досудебного расследования докажет, что фирма, где учредителем работала Гонтарева, принимала участие в операции по выведению этих денег, а потом, когда деньги заводились, не было идентифицировано владельцев и происхождение этих средств, то является законной претензией к должностному лицу.

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