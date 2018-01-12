live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 0:22 Политика
Читати новину українською
Баганец объяснил, за что Гонтарєву можно привлечь к ответственности

Если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

Об этом отметил заместитель генпрокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK.

Эксперт отметил, что сейчас эксперты могут только выдвигать версии, что Гонтарева была причастна к вывода средств из Украины в оффшорные зоны, а оттуда заводила эти деньги в Украину. Однако если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

«Ранее юридические лица, которые выводили средства за границу, или заводили их в Украину, к депозитарию никакого отношения не имели, их не обязывали нанимать брокерскую кампанию и тому подобное. Но в 2013 году был принят закон о национальном депозитарии, который обязал это делать», – отметил Баганец.

Следовательно, когда обратились к фирме Готарєвой, чтобы завести деньги в Украину в качестве инвестиций, то брокерская компания должна прежде всего идентифицировать владельцев предприятия.

«Так, в одном заявлении было указано, что проверку поручили Финмониторингу, а в другом случае Гонтарева утверждала, что фирма лично проверяла владельца. И почему это не стало предметом расследования Генпрокуратуры, а вместо этого поспешили вынести заведомо незаконное решение о спецконфискации – не могу объяснить», – подчеркнул Алексей Баганец.

Эксперт заключает, если орган досудебного расследования докажет, что фирма, где учредителем работала Гонтарева, принимала участие в операции по выведению этих денег, а потом, когда деньги заводились, не было идентифицировано владельцев и происхождение этих средств, то является законной претензией к должностному лицу.

Читайте также: Ставнийчук прокомментировала скандал с ролью Гонтаревой в выводе денег Януковича
Валерия ГонтареваПервые о главном. КомментарииАлексей Баганец
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 06:11:25