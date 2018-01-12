Авиация ВМСУ провела совместные учения с американцами в Черном море

Морская авиация Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Черном море провела совместные тренировки с кораблем USS CARNEY (DDG 64) Военно-Морских Сил Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в ходе тренировок украинские вертолеты садились на борт американского корабля в сложных погодных условиях. Также военные провели разведку и наблюдали за надводной обстановкой.

«Отработка подобных совместимых элементов – это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошей возможностью для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам, – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Напомним, недавно корабль Carney (DDG 64) Военно-Морских Сил Соединенных Штатов Америки 8 января прибыл в порт Одессы, где пребывал с дружественным визитом до 11 января.

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