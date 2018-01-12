15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом

МИД Украины. Фото: Нужненко Сергей / УНИАН

15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

Как отмечается в сообщении, центры будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Реализация этого новейшего для Украины проекта стала возможна благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании «VF Worldwide Holdings Ltd.» с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашей государства.

Визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (гг. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис) и будут функционировать в тесном взаимодействии с иностранными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта).

«Необходимо отметить, что на центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины», – говорится в сообщении.

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