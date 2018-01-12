live
Aнонси
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
Роман Безсмертний, Надзвичайний та повноважний посол України
12 січня, п'ятниця
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
ДОЖИТИ ДО СТАРОСТІ: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА? Дивіться у п’ятницю 12 січня ток-шоу «Народ проти» й дізнайтеся всю правду про пенсійну реформу.
12 січня, п'ятниця
Юрій Шухевич, народний депутат України
Юрій Шухевич, народний депутат України
13 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 12 января, 2018, 15:13 Общество
Читати новину українською
15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом
МИД Украины. Фото: Нужненко Сергей / УНИАН
МИД Украины. Фото: Нужненко Сергей / УНИАН

15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

Как отмечается в сообщении, центры будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Реализация этого новейшего для Украины проекта стала возможна благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании «VF Worldwide Holdings Ltd.» с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашей государства.

Визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (гг. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис) и будут функционировать в тесном взаимодействии с иностранными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта).

«Необходимо отметить, что на центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины», – говорится в сообщении.
МИДвизы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-12 18:15:06