Из-за осложнений от кори в Одесской области умер ребенок

Жертвой осложнений от кори стал еще один ребенок в Одесской области, сообщил 11 января директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Вячеслав Полясный.

5-летний ребенок погиб в первые дни января в Белгород-Днестровского районе, сообщает Радио Свобода.

В Одесской области вспышка кори наблюдается с апреля прошлого года. Издание указывает, что жертвами инфекции в области стали уже шесть человек, из которых четверо детей.

По данным ОГА, Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 тысяча 293 случаи болезни, в 843 из которых болели дети.

«По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64%», – отметил Полясный.

Чиновник считает, что существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений.

Так, от осложнений от этой болезни умерла медицинский работник приемного отделения одесской больнице.

О случаях заболеваний также известно в Киеве, Ивано-Франковской области, в Закарпатье, а также единичные случаи в Херсонской области. Вспышки кори достаточно прогнозируемые и наблюдаемые каждые пять-шесть лет.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в тех регионах, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вакцинировано уже почти 80% детей.

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