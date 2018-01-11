Вице-президент ФК «Карпаты» Олег Смалийчук: В команде будут качественные усиления

Львовские «Карпаты» вчера, 10 января, вышли из отпуска и начали готовиться к весенней части чемпионата Украины. С каким настроением «львы» приступили к работе, Информационному центру ФК «Карпаты» рассказал вице-президент клуба Олег Смалийчук (на фото).

«Конечно, был серьезный разговор с игроками. Из отпуска все мы вышли на позитиве, с хорошим настроением и свежими амбициями. Задача, которую я озвучил перед командой, следующая – вернуть людей на стадион, а также зрелищной игрой смыть тот негативный имидж, которым мы покрыли себя летом и осенью. Убежден – мы будем играть в атакующий футбол омоложенным составом.

Как известно, у нас произошли изменения. Покинули команду Гладкий и Ксенз, которых я хочу поблагодарить за многолетнюю работу в «Карпатах» и пожелать прогресса в их карьере. Что касается новых трансферов, то селекционный отдел работает. Среди потенциальных карпатовцев есть немало как украинских игроков, так и легионеров. Но значительных изменений ждать не стоит. Если будут усиления, то единичные, точечные. Почему так? На совместном совещании с тренерами определили, что команда сформирована на 70-80 %. Мы верим в наших игроков, а также в то, что качественная работа на сборах сможет наконец дифференцировать выражение «молодой и перспективный». Я не хочу «перспективу», я хочу чтобы «молодые» становились лидерами уже и сейчас!

Возвращение игроков из аренды? Мы работаем с «Движением». Сейчас просматриваем ребят, а что будет дальше – останутся ли они здесь или вернутся в Винники – это уже как тренеры решат. В Турцию полетит максимум 22 исполнителя.

Трансферный бан? У меня проблема лежит не в этой плоскости, а в том, как подобрать игроков, которые устроят тренеров и самое главное – внесут в командную игру качество и конкуренцию. Хороший игрок понимает свой уровень и поэтому в первые недели трансферного окна ждет звонка от условной «Барселоны». Но «Барселона» не резиновая, поэтому мы просто набрались терпения и ждем, когда трансферное окно в Европе будет закрываться. У нас же окно закрывается в начале марта. Поэтому могу заверить, что к этому времени в команде будут качественные усиления, а также не останется никого, кто был бы равнодушным к «Карпатам», – рассказал Олег Смалийчук.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.