В Золочеве остановку установили «спиной» к дороге: говорят, перенимают канадский опыт

В Золочеве на улице Сечевых Стрельцов возле городского кладбища «спиной» к дороге поставили остановку.

Об этом ИА ZIK сообщили в Золочевской городском совете

«Наш инженер-строитель Тарас Куйбида недавно побывал в Канаде и он перенял этот опыт стран мира, которые в целях безопасности устраивают остановки спиной к проезжей части», – рассказал архитектор Золочевской городского совета Романа Кушнир.

Роман Кушнир добавил, что установление остановки в такой способ – это меры безопасности и если плохие погодные условия, дождь или снег, это в какой-то степени защищает пассажиров.

«Это безопасность, в первую очередь, наших детей, которые не имеют возможности выбежать сразу на дорогу. Справа здесь установлен прозрачный пластик через который не задует ветер, но автобус будет видно», – отмечает архитектор горсовета.

Также планируется разместить возле остановки доску объявлений, чтобы саму остановку не обклеивали объявлениями.

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