В Польше подсчитали количество украинцев с Донбасса

В Польше находятся 1,5 млн украинцев, 5% из которых являются выходцами из территорий, где продолжается война.

Об этом во время беседы с иностранными журналистами в Варшаве в среду, 11 января, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ссылаясь на TVN 24, сообщает «Европейская правда».

«Мы хотим убедить наших партнеров в Европейском Союзе, что мы выполняем нашу часть обязательств по миграции, но наша ситуация отличается от ситуации в Италии или Греции. Сирия или Ливия не являются единственными чувствительными и тяжелыми регионами, когда речь заходит о происхождении миграции», – заявил глава польского правительства.

В этом контексте Моравецкий вспомнил о большой миграции в Польшу из Украины, заявив, что сегодня Польше находятся около 1,5 миллиона украинцев, из которых примерно 5% выходцев с территории Донбасса, где идет война.

По его словам, Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения. Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в частности, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.

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