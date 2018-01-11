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четверг, 11 января, 2018, 17:57 События
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В ОРДЛО хотят провести выборы в 2018 году

В ОРДЛО собираются провести «выборы главы республики» осенью 2018 года.

Об этом заявил глава боевиков Александр Захарченко, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

«Выборы будут осенью 2018 года», – сказал Захарченко.

Он добавил, что тоже собирается принять участие в «выборах».

Добавим, так называемые «первые выборы в ДНР» состоялись 2 ноября 2014 года.

Кроме того, 24 ноября главарь ОРДЛО Игорь Плотницкий заявил об уходе в отставку по «состоянию здоровья».
Александр ЗахарченковыборыОРДЛО
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