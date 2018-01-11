четверг, 11 января, 2018, 17:57 События
В ОРДЛО хотят провести выборы в 2018 году
В ОРДЛО собираются провести «выборы главы республики» осенью 2018 года.
Об этом заявил глава боевиков Александр Захарченко, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сепаратистские ресурсы.
«Выборы будут осенью 2018 года», – сказал Захарченко.
Он добавил, что тоже собирается принять участие в «выборах».
Добавим, так называемые «первые выборы в ДНР» состоялись 2 ноября 2014 года.
Кроме того, 24 ноября главарь ОРДЛО Игорь Плотницкий заявил об уходе в отставку по «состоянию здоровья».
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