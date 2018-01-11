В Одессе масштабный пожар: сгорели ресторан, аптека и кафе

Сегодня на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе произошел крупный пожар в здании, где функционировали ресторан «Дом 11», аптека «Будем здоровы вместе» и кафе «Чудо».

Об этом сообщает «Укринформ».

«Сначала загорелась крыша здания площадью около 40 кв. метров, потом из-за порывов ветра огонь перекинулся на ряд помещений дома и охватил почти 300-метровую площадь. Возникло сильное задымление, что мешало расчетам спасателей локализовать пожар, которому присвоен ранг «2», – сообщили корреспонденту Укринформа в облуправлении ГСЧС.

Из-за того, что горели токсичные утеплительные и облицовочные материалы, сотрудникам ГСЧС пришлось работать в защитных масках.

Жертв удалось избежать, в тушении пожара приняли участие 65 спасателей и 10 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются, по предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрокабеля.

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