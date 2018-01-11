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четверг, 11 января, 2018, 23:45 Мир
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В Молдове облили краской советский монумент

В Молдове неизвестные вылили несколько килограммов красной, желтой и синей краски на советский танк ИС-3, установленный в селе Чорнешти в качестве памятника.

Об этом сообщает издание Deschide, передает Европейская правда.

Судя по размеру тары, которую неизвестные так и оставили вблизи танка, было использовано 8 килограммов краски.

Пока неизвестно, кто облил памятник краской. Местные власти также пока не предприняла никаких мер по приведению его в надлежащий вид.

Танк был установлен в селе Чорнешти в 70-х годах прошлого века.

Раньше был облит краской танк Т-34 на мемориале Великой отечественной войны возле молдавского села Леушень.

 
вандализмМолдовасоветские монументы
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