четверг, 11 января, 2018, 23:45 Мир
В Молдове облили краской советский монумент
В Молдове неизвестные вылили несколько килограммов красной, желтой и синей краски на советский танк ИС-3, установленный в селе Чорнешти в качестве памятника.
Об этом сообщает издание Deschide, передает Европейская правда.
Судя по размеру тары, которую неизвестные так и оставили вблизи танка, было использовано 8 килограммов краски.
Пока неизвестно, кто облил памятник краской. Местные власти также пока не предприняла никаких мер по приведению его в надлежащий вид.
Танк был установлен в селе Чорнешти в 70-х годах прошлого века.
Раньше был облит краской танк Т-34 на мемориале Великой отечественной войны возле молдавского села Леушень.
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