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четверг, 11 января, 2018, 0:28 Мир
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В Финляндии решили усилить охрану границы с Россией

Финляндия после нескольких лет сокращения сотрудников на восточной границе снова наращивает их штат.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза.

Сотрудников пограничной службы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась, и впервые за долгие годы служить на восточную границу отправились молодые выпускники Пограничного училища.

Усиление штата пограничников на российской границе связано как с растущим потоком туристов из России, так и с международным положением.

Новички пограничной службы в основном заменят сотрудников, ушедших недавно в отставку. Но и отставных работников будут нередко привлекать к работе, поскольку обучение молодежи займет некоторое время.
Финляндияроссийская агрессиягосграница
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