Уничтожение олигархии – это не раскулачивание бизнесменов, а комплексный подход, – Яхно

Замораживание активов Рината Ахметова не решает проблему олигархии в Украине. Для ее преодоления необходим комплексный подход: качественная работа Антимонопольного комитета, отмена депутатской неприкосновенности, прозрачные правила приватизации и тому подобное.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) выразил политический обозреватель Олеся Яхно.

«Чтобы преодолеть систему олигархии, в Украине должен работать Антимонопольный комитет. Ведь мы уже убедились, что монополисты всегда злоупотребляют своим положением. Поэтому, я считаю, что нам необходимо ввести прозрачные правила для приватизации. Они создавали бы конкуренцию», – говорит гостья студии.

Олеся Яхно подчеркивает: нужно создать условия, при которых бизнесмены не захотят участвовать в политических процессах.

«Покончить с олигархией мы можем только, если будем применять комплексные процессы. Например, создать такие условия, при которых предпринимателю будет невыгодно идти в политику. Первый шаг – отмена депутатской неприкосновенности, далее – систематическое электронное декларирование и честные суды. Я убеждена, что при таких условиях многие люди передумают иметь дело с политикой», – говорит политолог.

Политика, гражданское общество, бизнес должны работать для общего государственного интереса, добавляет Яхно.

«Нельзя из-за одной фамилии, например, ситуация с замораживанием активов Ахметова, решить всю проблему с олигархией. Нужен комплексный подход. Чтобы уменьшить злоупотребления нужно, чтобы институты власти были открытыми. Ведь секрет уничтожения системы олигархии не в раскулачивании отдельных фамилий, а в установлении и соблюдении четких правил», – отмечает политический обозреватель.

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