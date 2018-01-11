Украинский «Руслан» доставит во Флориду груз для SpaceX

Украинский самолет АН-124-100 «Руслан» ГП «Антонов» вылетел сегодня из Лос-Анджелеса до Флориды с целью перевозки крупногабаритного груза аэрокосмической компании SpaceX.

Об этом, ссылаясь на данные авиационного портала Flightradar24, передает «Укринформ».

По состоянию на 15.00 по киевскому времени самолет уже преодолел треть пути и подлетает к штату Техас.

Ранее ГП «Антонов» обратилось в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета АН-124-100 «Руслан» из Лос-Анджеласа до мыса Канаверал (штат Флорида) с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX.

Речь идет о части головного обтекателя ракетоносителя Falcon 9, с габаритами, которые составляют 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны.

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