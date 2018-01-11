Украина может стать одним из основных IT-центров Европы, – Данилюк

Согласно прогнозам, мировой IT-рынок в 2018 году вырастет на 4,3% – до 3,7 триллиона долларов. А Украина имеет прекрасные условия для развития этого сектора.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на официальном открытии крупнейшей мировой выставки электроники CES-2018 в Лас-Вегасе (США), передает УНИАН.

«Наша страна имеет все шансы стать одним из главных IT-центров в Европе и, возможно, в мире. У нас есть замечательные стартапы, развитая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и правительство, которое понимает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готов работать над этим», – сказал он.

Министр отметил, что, согласно прогнозам, размер мирового IT-рынка в 2018 году составит 3,7 триллиона долларов, что на 4,3% больше, чем в 2017 году.

По данным Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), которая выступает организатором украинского павильона на выставке этого года представлено в 2 раза больше украинских стартапов, чем в прошлом году. Среди них разработки в различных сферах от 3D печати до системы дорожного контроля и виртуальной реальности.

«Следует отметить, что в 2017 году 7 из 8 стартапов привлекли инвестиции. Мы ожидаем, что в этом году 10 участников вернутся в Украину с не меньшими достижениями: инвестициями, партнерами и клиентами», – отметила исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.

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