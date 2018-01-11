Тренер украинских биатлонисток Урош Велепец: Сборной Украины по силам повторить успех Игр-2014

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону словенский специалист Урош Велепец (на фото) считает, что его команда настолько сильна, что может завоевать награду и на пятом этапе Кубка мира, который сейчас проходит в Рупольдинге, и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Наши ожидания высоки, как всегда. У нас за спиной четыре этапа Кубка мира. На всех этапах попали на подиум. Уверен, что сможем это сделать и в Рупольдинге. Почему нет? Мы – одна из сильнейших команд в мире. Биатлон – такой вид спорта, где сложно что-то прогнозировать. Здесь есть стрельба, есть материал, есть условия. Можно попасть в первую группу, где условия хорошие. А может так быть, что наша сильная спортсменка стартует в последней группе, где на трассе уже каша, или начинается ветер или снег.

На Олимпиаде-2018 мы можем на каждой гонке быть сильными соперниками. Получим шесть шансов взять медаль – у нас шесть стартов, потому что еще есть смешанная эстафета. В каждой гонке у нас будут шансы на награды. На Олимпиаде-2014 в Сочи была медаль Виты Семеренко в спринте и «золото» в эстафете. Я думаю, что эта команда настолько сильна, что может это повторить», – цитирует Уроша Велепеця ukrinform.ua.

Напомним, что сегодня, 11 января, в 15:20 в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира-17/18 по биатлону стартует женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Завтра и в субботу, 12 и 13 января соответственно, в Рупольдинге пройдут мужская и женская эстафеты, а в воскресенье, 14 января, пятый этап завершат две гонки с массовым стартом: мужчины пройдут дистанцию 15 км, а женщины – 12.5 км со стрельбой на четырех огневых рубежах.

Также напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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