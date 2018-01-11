Ставнийчук: Законопроект об Антикоррупционном суде имеет больше вопросов, чем ответов

Перспектива создания в Украине Антикоррупционного суда реально выглядит очень призрачной и неблизкой.

Об этом в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявила юрист, общественный деятель, член Венецианской комиссии (2009-2013 гг.) Марина Ставнийчук.

Гостья программы рассказала, что ее позиция относительно создания антикоррупционного суда созвучна с позицией бывшего Госсекретаря США Джоном Керри, который сказал о том, что все суды должны быть антикоррупционными.

«Сегодня сложилась ситуация, что в Украине вместо настоящей, реальной борьбы с коррупцией, ведется ее имитация. И европейское сообщество, и американские коллеги категорически настаивают на создании специализированного антикоррупционного суда в Украине», – отметила гостья программы и добавила, что такие же рекомендации дает и Венецианская комиссия.

Марина Ставнийчук напомнила, что Президент внес в ВРУ соответствующий законопроект, однако этот документ, по мнению гостьи программы, имеет больше вопросов, чем ответов.

«Потому что на самом деле создается антикоррупционный суд, который в одном лице будет и суд первой инстанции, и суд, который будет в апелляционном порядке рассматривать апелляцию на решения, вынесенные судом первой инстанции», – отметила Марина Ставнийчук.

Гостья программы отметила, что общий европейский принцип образования судебных органов заключается в том, что никто не может быть судом в своих делах.

«То есть первая инстанция антикоррупционного суда и апелляционная инстанция должны быть разведены и не должны быть в одном учреждении. То, что в проекте до смешного доходит – что они должны быть в разных зданиях, я, скорее, рассматриваю как правовой казус или правовое недоразумение, чем на самом деле как правовую позицию», – подчеркнула юрист.

Марина Ставнийчук также обратила внимание на порядок подбора судей в антикоррупционный суд, который, по ее мнению, просто делает невозможным доступ многим кандидатам в этот суд через взаимоисключающие требования. Так, человек должен иметь судейский стаж, и большой стаж работы в международных организациях.

Кроме того, в полномочия антикоррупционного суда предлагают включить преступления, которые не только непосредственно связаны с коррупцией, но и другие, которые сейчас расследует СБУ и полиция.

«Перспектива создания в Украине антикоррупционного суда реально выглядит очень призрачной и неблизкой», – считает Марина Ставнийчук.

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