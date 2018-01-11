Ставнийчук прокомментировала скандал с ролью Гонтаревой в выводе денег Януковича

Если информация о скандале с выведением 1,5 миллиарда долларов Януковича инвесткомпанией Валерии Гонтаревой правдивая, то это основание для возбуждения производства. Кроме того, возникает вопрос, на каком основании применена спецконфискация по деньгам окружения президента-беглеца.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявила член Венецианской комиссии (2009-2013гг) Марина Ставнийчук.

«Как на меня, то не должно быть никакой секретности. Речь идет о решении суда, объемом в 100 страниц. Как я понимаю, сегодня опубликованы некоторые выдержки из этого постановления суда. Оно должна быть в реестре. Тем более, что власть с 2016 года периодически предоставляет информацию устами Генпрокурора и других должностных лиц о том, что средства, которые принадлежали, условно говоря, Виктору Януковичу и касательных лиц, конфискованы.

Если информация о выводе Гонтаревою денег Януковича правдивая, то это есть основание для возбуждения производства. Я думаю, что этими вопросами занимаются не только правоохранительные органы Украины, но и многих других стран», – считает госпожа Ставнийчук.

По убеждению гостьи программы, сегодня в этом вопросе больше вопросов, чем ответов. Не случайно организации ставят целый ряд вопросов к ГПУ относительно обнародования решения, пояснения правовой позиции

«По этому поводу у меня возникает несколько вопросов. Если никто не привлечен к ответственности, то на каком основании конфискованные деньги? То, что никто не привлечен к ответственности, может стать основанием оспаривать конфискацию не только в украинских судах, но и в европейских.

Если нет виновных и не установлены обстоятельства преступления, то могут статься основания, чтобы обращаться за обжалованием спецконфискации. Тем более, что возникли новые обстоятельства, когда самый успешный банкир Украины, как называет Гонтареву Президент, помогала выводить средства, которые впоследствии, оказывается, спецконфискованы», – отметила Марина Ставнийчук.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.