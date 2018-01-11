С вероятностью 90% эта война уже закончилась, – бывший министр обороны

Если говорить про активную фазу войны, когда применены бригады, батальоны и группы, когда есть широкомасштабное наступление, то с вероятностью 90% эта война уже закончилась.

Об этом в эфире программы Vox populi (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины нескольких созывов, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Зритель из Здолбунова спросил у экс-министра обороны Украины, когда, по его мнению, в нашем государстве закончится война. На это Гриценко ответил:

«Я не могу сказать в режиме Порошенко, что через две недели. Но, если говорить про активную фазу войны, когда задействованы бригады, батальоны и группы, когда есть широкомасштабное наступление, то с вероятностью 90% она уже закончилась.

Видимо, вы согласны с тем, что от этого никому не легче. Ведь каждый новый день приносит новые трагедии. Есть погибшие и раненые, а это настоящее горе для родных и близких», – говорит Анатолий Гриценко.

Экс-министр обороны Украины добавил, что эта война быстро не закончится, однако, чтобы ускорить этот процесс, нужно приложить максимум дипломатических усилий.

«Когда закончится весь этот конфликт и когда будут возвращены оккупированные территории – не скоро. Для того, чтобы это ускорить, надо приложить максимум дипломатических усилий, должен быть экономический, финансовый и другие формы давления на Путина и его ближайшее окружение.

Также на первом этапе нужно перекрыть границу, которую сейчас мы не контролируем. Пусть ее кроме нас контролируют россияне, африканцы, азиаты, кто угодно. Но ключевое слово – граница. И пока что готовности пойти на такой шаг со стороны Кремля нет», – отметил Анатолий Гриценко.

Поэтому, как добавил экс-министр обороны Украины, для окончания войны на Донбассе санкции против России должны продолжаться, а также должно быть и международное давление.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.