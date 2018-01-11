Россия начала принимать неправовые решения, – Лутковская об отказе пленникам Кремля

Российская Федерация без предоставления каких-либо объяснений отказал двум украинцам в передаче для отбывания наказания на территории Украины. Это очень плохой знак того, что РФ начинает принимать неправовые и немотивированные решения. Соответственно, это лишает даже международное право всякого смысла.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (с 2012), правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (с января 2011) Валерия Лутковская.

«Знаете, что больше всего меня поразило в 2017 году? Об освобождении двух украинцев мы получили отказ в применении даже достаточно простой и популярной конвенции о передаче осужденных лиц. Так вот, Российская Федерация отказала без предоставления каких-либо объяснений двум украинцам в их передачи и отбывания наказания на территории Украины. Это очень плохой знак того, что РФ начинает принимать неправовые и немотивированные решения. Соответственно, это лишает даже международное право какого-либо смысла», – заявила Лутковская.

Уполномоченный ВРУ по правам человека объяснила, что это касается двух заключенных в РФ украинцев – Карплюка и Выговского.

«Обычно такие решения мотивируются к решениям российских судов, в частности, когда суд четко указывает, почему он не может передать это лицо для отбывания наказания. В данном случае – ни решения суда, ни какого-либо объяснения, просто «нет».

Поэтому говорить, что у нас есть «свет в конце тоннеля» и что ребята вернутся обратно в Украину, я пока не могу. Я очень на это надеюсь, делаю для этого все возможное, но уверенности в этом у меня пока что нет», – отметила Валерия Лутковская.

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