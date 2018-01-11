Россия готова передать Украине корабли и военную технику из оккупированного Крыма

Президент страны-оккупанта заявил, что техника находится в плачевном состоянии, но это Россию не касается.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств, передает УНИАН.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», – сказал Путин.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

«Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку до Одессы», – заявил он.

Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.

«Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они приняли участие в утилизации этих боеприпасов», – добавил Путин.

Как сообщалось, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была приостановлена.

15 апреля 2014 года на то время заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма.

На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. 5 июля в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.

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