Переговоры по проблеме Приднестровья будут проходить под эгидой ПАСЕ

Встреча нового политического представителя Молдовы на переговорах по приднестровскому урегулированию, вице-премьера по вопросам реинтеграции Кристины Лесник с политическим представителем Приднестровья на переговорах Виталием Игнатьевым пройдет на следующей неделе в Париже.

Об этом вице-премьер заявила в Кишиневе после церемонии принятия присяги и вступления в должность, сообщает Укринформ.

«Встреча (с представителем Приднестровья – ред.) пройдет на следующей неделе на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы, где состоится заседание подкомитета ПАСЕ по урегулированию замороженных конфликтов между государствами-членами ПАСЕ. Заседание пройдет в Париже», – сообщила Лесник.

Как стало известно, со стороны непризнанного Приднестровья в заседании подкомитета ПАСЕ примут участие «министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и председатель Верховного Совета непризнанного региона Александр Шерба.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник сменила на этом посту Георгия Балана.

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