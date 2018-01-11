Новым руководителем Приватбанка стал чешский математик

Наблюдательный совет Приватбанка 10 января назначил уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Мы прежде всего руководствовались такими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, обширный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля», – цитирует пресс-служба Энгина Акчакоча, председателя Наблюдательного совета.

51-летний Петр Крумханзл окончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Напомним, в конце июня глава правления Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку. Позже наблюдательный совет Приватбанка выбрал международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления.

Кроме того, среди претендентов на нового главу ПБ был немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.

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