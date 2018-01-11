Нацсовет после анализа новогодних телеэфиров предлагает ряд законодательных изменений

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после анализа новогодних эфиров отечественных телевизионных вещателей настаивает на необходимости внесения изменений и уточнений в ряд законодательных норм в сфере защиты национального телерадиоинформационного пространства.

Об этом говорится в заявлении регулятора, обнародованном 11 января.

«Регулятор прорабатывает всю актуальную проблематику и обеспокоен состоянием на медиарынке, что является предметом, в частности, информационной безопасности и стандартов свободы слова, и обращается к законодателю о необходимости изменений и уточнений в ряд норм действующих законов. Сейчас ситуация может претерпеть толчок к позитивным изменениям только при условии юридического урегулирования», – сказано в заявлении.

Отмечается, что в национальный совет в январе поступило много обращений и по показу отдельных фильмов, и по контенту и идеологической направленности телепрограмм и концертов.

«Больше всего граждане и медиаресурсы критиковали законодательную коллизию относительно практики трансляции некоторых советских фильмов. Этот вопрос требует разъяснения еще и потому, что отдельные представители индустрии вместо предложения зрителю нового контента искусственно создают в инфопространстве сенсационные кампании вокруг продукта старого советского производства. Украинскую аудиторию пытаются держать в контексте ностальгии по прошлому, манипулятивно используя для этого кинематограф.

Этому способствует в частности нерешенное противоречие вокруг применения ограничений в связи с законодательно обусловленным Перечнем лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Как известно, такой список обнародовало Министерство культуры Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

А также до сих пор не согласованы положения двух законов, которые стороны трактуют согласно своих интересов», – отмечают в Нацсовете.

Как сообщается в заявлении, в Законе Украины «О кинематографии» определяет три категории фильмов, которые не разрешены для распространения и демонстрации на территории Украины. Одновременно в этом Законе нет положений о запрете фильмов, произведенных до 1 августа 1991 года.

«Таким образом, нет четкого понимания, как реагировать на трансляцию советского фильма, который был создан до 1991 года, при участии лица, которое внесено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и прокатное удостоверение на этот кинематографический произведение не отменено.

Пользуясь этим обстоятельством, ловкие телеменеджеры очередной раз предлагают зрителю вместо качественного и широкого развлекательного ассортимента навязчивую и уже устаревшую, раздражающую да еще и с политическим привкусом трансляцию фильмов, которые их стараниями из кино превратились в средство борьбы», – сказано в заявлении.

Национальный совет обращается к Парламенту Украины о неотложной необходимости согласования законодательства. По мнению регулятора, пришло время урегулировать до сих пор отложенную проблему совместного кинопроизводства со страной-агрессором.

«Следовательно, принимая во внимание наличие противоречивых данных относительно фильмов, изготовленных в сотрудничестве с Российской Федерацией, которые демонстрируются в телевизионном прокате на территории Украины, и учитывая другие приведенные аргументы, Национальный совет настаивает на необходимости определения термина «совместное производство» и четких норм относительно распространения продукции совместного производства в профильном законе. Поэтому регулятор будет иметь адекватные средства воздействия на телеканалы», – сказано в заявлении.

Другая категория обращений, поступающих в регуляторный орган и по почте, и через социальные сети и СМИ, касается выступлений украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации. «В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет оспорено в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понятна с точки зрения этических стандартов, но нет юридического основания, равны нулю. Поэтому эта ситуация может быть решена только в законодательном поле», – отмечают в Нацсовете.

Относительно использования государственного языка в эфире отечественных телеканалов мониторинги Нацсоветом эфира подтверждают, показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио существенно улучшились. «Но закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года. Предусмотренная переходными положениями норма, что до передач, выполненных на украинском языке, засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, поубавила все ожидания. Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы, не ориентированные на качественные преобразования – они покинули эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований.

Национальный совет из практики общения с индустрией предполагает, что такая ситуация продлится вплоть до октября, телеканалы не будут спешить саморегулировать этот процесс, а зритель будет получать и в дальнейшем неграмотный и непрофессиональный контент», – сказано в заявлении.

Регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позже чем в марте – апреле этого года.

И очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями.

«Это явление сегодня приобрело большой размах – оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины далеко за пределы журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы», – считают в Нацсовете.

Национальный совет предлагает Парламенту Украины урегулировать упомянутые вопросы в скорейший срок.

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