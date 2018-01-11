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четверг, 11 января, 2018, 17:45 Регионы
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На Буковине министры Украины и Румынии открыли школу

В Черновицкой области министры иностранных дел Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану, а также министры образования этих стран Лилия Гриневич и Ливиу Мариан Поп приняли участие в открытии Йорданештской школы І-ІІІ ступеней Глыбоцкого района.

Об этом сообщил собкор ИА ZIK.

В начале торжеств школьники исполнили колядки на украинском и румынском языках и, по народной традиции, вручили чиновникам калачи.

После этого по очереди исполнили гимн Украины и Румынии.

Позже собравшиеся почтили минутой молчания погибшего на Востоке буковинца Владимира Анадимба.

Присутствующие отметили, что открытие этой школы является знаковым для села Йорданешти, поскольку этой школы местные жители ждали 10 лет.
образованиеРумыниямеждународное сотрудничествоЧерновецкая область
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