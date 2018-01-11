На Буковине министры Украины и Румынии открыли школу

В Черновицкой области министры иностранных дел Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану, а также министры образования этих стран Лилия Гриневич и Ливиу Мариан Поп приняли участие в открытии Йорданештской школы І-ІІІ ступеней Глыбоцкого района.

Об этом сообщил собкор ИА ZIK.

В начале торжеств школьники исполнили колядки на украинском и румынском языках и, по народной традиции, вручили чиновникам калачи.

После этого по очереди исполнили гимн Украины и Румынии.

Позже собравшиеся почтили минутой молчания погибшего на Востоке буковинца Владимира Анадимба.

Присутствующие отметили, что открытие этой школы является знаковым для села Йорданешти, поскольку этой школы местные жители ждали 10 лет.

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