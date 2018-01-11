Львовян призывают сдать елки на утилизацию. Перечень пунктов приема

Департамент градостроительства Львовского городского совета призывает жителей сдать использованные елки на утилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Поскольку рождественско-новогодние праздники завершаются, в городе Львове 22 января 2018 года будут размещены мобильные пункты сбора елок для того, чтобы жители могли сдать их на утилизацию. Также 22 января будут разбирать центральную елку города, которую используют для обогрева оранжереи ЛКП «Зеленый Львов».

С целью рационального использования растительных отходов в г. Львове будут собирать использованные елки, в частности 22.01.2018 с 10.00 час. до 13.00 час. мобильные пункты сбора будут размещены по адресам:

м. Львов, вул. В.Великого,14 а (вход в кинотеатр «Сокол», что в парке «Ореховая Роща»;

м. Львов, вул. Выговского,34 (Железнодорожная районная администрация);

м. Львов, вул.Шафарика,15 (вход в лесопарк Погулянка);

м. Львов, ул. Чорновола, 93(на площади перед ТЦ «Арсен»);

м. Львов, вул. Хоткевича (вход в парк им. Папы Римского Иоанна Павла II, близ церкви Рождества Пресвятой Богородицы).

Кроме этого, использованные елки можно каждый день бесплатно сдать на утилизацию по адресу: г. Львов, вул. Замарстыновская, 167а (ЛКП «Зеленый Львов»).

Все собранные елки будут использованы в качестве вторичного сырья.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к главному инженеру ЛКП «Зеленый Львов» – Чишинскому Владимиру Николаевичу (номер телефона: 252-29-03.)

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.