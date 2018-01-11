Лутковская рассказала о сложностях накануне обмена заложников

Чтобы определить точную дату увольнения лиц с обеих сторон, должны были пройти определенные процедуры. К тому же, отмечает эксперт, было несколько категорий лиц, которые были уволены со стороны подконтрольной Украине территории.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK.

Прежде всего, омбудсмен подчеркнула, что в каждой личности, которая содержалась под стражей на подконтрольной территории Украины, был свой процессуальный статус.

«Учитывая то, что в Украине действует законодательство, которое не всегда подразумевает решение именно Президента об освобождении лиц, нужно было найти правовые основания, почему человек должен выйти из СИЗО или тюрьмы и оказаться на линии разграничения для увольнения на запрос другой стороны», – объясняет Лутковская.

Следовательно, чтобы определить точную дату увольнения лиц с обеих сторон, должны были пройти определенные процедуры. К тому же, отмечает омбудсмен, было сразу несколько категорий лиц, которые были уволены со стороны подконтрольной территории.

«Первая категория – это те лица, которые нами были сразу же исключены из копий в связи с тем, что они или были признаны судом невиновными, или они уже отбыли срок наказания, назначенный судом. Соответственно, такие лица являются свободными людьми, и даже когда нас просили доставить этих людей на линию разграничения, то мы объясняли, что это невозможно, поскольку это свободные люди, а потому государство не имеет права принудительно их куда-то привозить», – подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Госпожа Лутковская добавляет, что вторая категория лиц – это те люди, которые находились на досудебном или судебном рассмотрении. Поэтому к ним были изменены меры, чтобы иметь возможность их освободить.

«Также была третья категория лиц, которые уже были осуждены судами Украины, и в отношении которых Президентом Украины было принято очень правильное и логичное решение о помиловании, чтобы обеспечить процедуру увольнения», – подытожила Валерия Лутковская.

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