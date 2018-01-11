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четверг, 11 января, 2018, 17:07 Экономика
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Кабмин утвердил концепцию развития дорог до 2022

Кабинет Министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года.

Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает РБК-Украина.

Согласно документу, Министерству инфраструктуры поручено в течение трех месяцев разработать проект Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы.

В принятом документе отмечено, что 97% дорог в Украине требуют капитального или текущего ремонта. Кроме того, около 9,6 тыс. мостов не отвечают современным нормам и фактической нагрузке. Почти 2 тыс. мостов требуют срочного ремонта, 86 из них находятся в аварийном состоянии.

Ориентировочный объем финансирования, необходимый для выполнения программы, составляет 322,5 млрд гривен, из них почти 176 млрд гривен – средства госбюджета. Отметим, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума, Украина занимает 132 место в мире по уровню развития дорог.
дорогикабинет министровстроительство дорог
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