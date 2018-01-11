Хорошо голосовать за медреформу, когда имеешь паспорт США или Великобритании

Если бы мне поручили активизировать и запустить реформы, то вот что я бы предложила – как бы по-большевистскому это не выглядело.

Один закон – одна реформа решили бы много.

Запретить семьям действующих политиков и чиновников жить, учиться и лечиться за пределами Украины. Запретить в течение пяти лет после госслужбы оставлять Украину с целью смены места жительства. Запретить иностранцам оставлять высокие должности без публичного аудита.

Вот так – коротко и со вкусом.

Я тут прочитала у одного российского оппозиционера абсолютно справедливое мнение относительно количества санкций:

«...И вот только тогда, когда они взвоют не по-детски за своими бизнесами, баблом, домами и квартирами в Лондоне и Майами, когда их алчных жен и потомков погонят обратно в нашу высокодуховную страну, тогда можно ждать изменений. Лишь тогда! Иначе мы обречены!».

И подумала: а, может, и нашим политикам и чиновникам некоторые ограничения не помешают? Ведь не стесняются же они писать в своих электронных декларациях Бог знает что... Не говоря уже о том, что они в них не написали...

Поэтому если хотят заниматься госстроительством (речь о топ-менеджерах), хотят ограничить народ налогами, реформами, квотами, тарифами, гуманитарными законами – пусть и они разделят эту судьбу с народом.

Не навсегда. Скажем, на время политической активности.

Так что, хорошо голосовать за медреформу и реформу образования, когда у тебя в кармане американский или британский паспорт, а дети и семья давно там.

P. S. Понятно, что это такая антиутопия – всего лишь шутка (первые два пункта), однако уверяю вас: в случае такого решения почти все положили бы служебные удостоверения на стол. Потому что не связывают свою судьбу (образование, лечение) с Родиной.

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