Генпрокуратура требует изменить меру пресечения для Саакашвили: начался суд

Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу ГПУ на решение Печерского райсуда Киева от 11 декабря, которым было отказано избрать экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Укринформ.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, а также сам Саакашвили и его адвокаты.

В зале суда также много журналистов и активистов.

Судья в деле – Олег Присяжнюк.

Возле здания суда находится около 30 активистов и примерно столько же правоохранителей.

На входе в зал вещи посетителей тщательно осматривают правоохранители.

Как сообщалось, Саакашвили, лишенный гражданства Украины в июле 2017 года, был задержан 5 декабря в Киеве. Ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности (ч. 2. ст. 256 Уголовного кодекса Украины). 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили на время расследования, не выбрав ему меры пресечения.

15 декабря Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции избрать меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

На заседании 3 января 2018 года Апелляционный суд Киева принял решение перенести рассмотрение жалобы на 11 января.

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