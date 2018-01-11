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четверг, 11 января, 2018, 17:18 События
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Дочь убитой правозащитницы Ноздровской отрицает мотивы совершенного преступления

Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что материалы дела не совпадают с показаниями подозреваемого в убийстве, Юрия Россошанского.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пресс-центре Украинских Новостей.

«Материалы не совпадают с тем, что он (Россошанский) говорит. Моя мать боролась прежде всего за правду, а не с Россошанскими», – заявила дочь правозащитницы.

Она уверяет, что следствие открыло стороне защиты только 10-15% материалов дела.

Адвокаты Анастасии Ноздровской требуют от прокуратуры предоставить доступ ко всем материалам уголовного производства.

При этом, дочь убитой благодарит Президента Петра Порошенко за внимание к его трагедии, но считает, что правоохранители обманули главу государства в отношении подозреваемого лица.

Адвокаты Анастасии также считают, что с собранной доказательной базой суд может вынести оправдательный приговор Юрию Россошанскому.

Как сообщалось ранее, дочь Ноздровской считает, что подозреваемый Юрий Россошанский выгораживает настоящего убийцу ее матери. Россошанский в суде согласился с предъявленным ему подозрением в убийстве Ноздровской. 9 января его арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Полиция обнаружила предполагаемое орудие убийства и образцы ДНК Россошанского на теле Ноздровской.
судыубийствоИрина Ноздровская
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