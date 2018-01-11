Дара Корний представила во Львове свою книгу об украинских волшебных существах

Презентация книги Дарьи Корний «Волшебные существа украинского мифа. Духи природы ». Фото: Андрей Кубьяк

Вчера, 10 января, в 18:30 в читальном зале Львовской областной библиотеки для юношества (Библиотека на Рынке – площадь Рынок,9) состоялась презентация книги Дары Корний «Волшебные существа украинского мифа. Духи природы».

Об этом сообщили в библиотеке.

«В верованиях праукраинцев мир не имел четкого деления на видимый, естественный, и невидимый, сверхъестественный. Люди поклонялись богам, пытаясь завоевать их расположение, и одновременно общались с существами низшего порядка. Наши давние предки почитали деревья и травы, источники и реки, горы и степи, леса и поля, населявших их причудливых волшебных существ, которых называли духами», – говорится в описании к книге.

На презентации присутствовали люди, которые уже прочли книгу, а также и те, кто только-только приобрел новинку. Дара Корний рассказала о том, откуда появилась идея написания романа, а также откуда черпала информацию о чрезвычайных нимфах и духах. Дала советы молодым писателям, по выбору издательств и ответила на все вопросы гостей презентации. Основной интригой вечера стала новость о том, что вскоре выйдет следующая часть.

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