Британцы намерены подавать газ в Украину

Дочерняя компания британского трейдера TrailStone – Треилстоун Энерджи (Киев) – подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украину.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Решение о выдаче лицензии украинской «дочке» британского трейдера TrailStone будет рассмотрен на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) 16 января 2018 года.

Как сообщалось, НКРЕКУ выдала уже более 350 лицензий на поставки газа в Украину. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET, DufEnergy.

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