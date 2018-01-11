Арестован один из организаторов убийства посла России в Турции

Турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова.

Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на Daily Sabah.

По данным издания, подозреваемый, уже заключенный ранее за членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, был повторно арестован за участие в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Имя мужчины не называется, приводятся только инициалы – В.К.А.

Сообщается, что арестованный пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETÖ обмениваются зашифрованными сообщениями. Подозреваемый был уволен с государственной службы после попытки государственного переворота.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова состоялся 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

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