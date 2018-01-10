За период независимости в Украине закрыли 253 вуза

С 1991 года в Украине уменьшилось количество учебных заведений на 27,8%.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Украинских Новостей.

Так, в 1991/1992 годах в Украине функционировали 910 высших учебных заведения. Из них 754 – 1-2 уровней аккредитации и 156 – 3-4 уровней аккредитации.

В последующие годы количество ВУЗов 1-2 уровней аккредитации постепенно уменьшалось, тогда как количество ВУЗов 3-4 уровней аккредитации увеличивалась.

На начало 2000/2001 учебного года функционировало 979 ВУЗов, из которых 664 – 1-2 уровней аккредитации и 315 – 3-4 уровней аккредитации.

В то же время на начало 2013/2014 учебного года в Украине было уже 803 ВУЗов, из которых 478 – 1-2 уровней аккредитации и 325 – 3-4 уровней аккредитации.

Начиная с 2014/2015 учебного года количество вузов значительно уменьшилась, поскольку в расчет перестали брать те учебные заведения, которые были размещены на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и в анексованому Россией Крыма.

Таким образом, в 2014/2015 учебном году функционировали 664 ВУЗов, в 2015/2016 – 659 и в 2016/2017 – 657 ВУЗов.

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