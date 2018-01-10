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среда, 10 января, 2018, 0:14 Экономика
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Израильская авиакомпания заявила об отказе от лоукост-рейсов в Украину

Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-концепции на рейсах Киев – Тель-Авив и по другим направлениям.

Об этом сообщает Avianews.

С 2014 года El Al летает из Тель-Авива по нескольким европейским направлениям, включительно с Киевом, по лоукост-концепции UP.

Она предполагает, что самые дешевые билеты эконом-класса включают в себя только перевозку ручной клади.

Перевозка багажа, питание, выбор места, регистрация в аэропорту оплачиваются отдельно. Бизнес-класс на таких рейсах отсутствует.

Теперь компания решила перевести все европейские маршруты на новую модель перевозок.

Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса Lite, Classic и Flex. Также будет возвращен бизнес-класс на рейсы, которые сейчас не предусматривают его.

Lite предусматривает бесплатный провоз только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозки багажа необходимо будет заплатить дополнительно.

Classic, помимо бесплатных опций тарифа Lite, включает бесплатный выбор места, перевозка одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмены при оплате штрафа.

Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.
авиалоукосты
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