Винничук: Инцидент с московским священником в Запорожье можно использовать с выгодой

В том, что в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать украинского мальчика, кроется интересный прецедент, который можно использовать с выгодой.

Об этом пишет писатель Юрий Винничук в блоге в издании «Збруч».

Подаем сообщение полностью :

«На прошлой неделе, кроме празднования, было два резонансных события, которые всколыхнули интернет: отказ отпевать украинского мальчика московским попиком и убийство юриста Ирины Ноздровской.

О темном мрачном дне московского-кагэбистского патриархата написано за последние дни уже много и не хочется повторяться.

Но вот, что касается того, что прихожанина, крещеного в «раскольнической» церкви, нельзя отпевать, кроется интересный прецедент, который можно использовать с выгодой.

После разделов Польши большая часть украинских земель оказалась в России. Уже при Екатерине Второй началось искоренение греко-католической веры с особой жестокостью. Церкви на Волыни, Подляшье и Холмщине насильственно переводили в православие, священников высылали в Сибирь.

Означает ли это, что всех мирян перед тем, как принять в лоно «единоутробной церкви», перекрещивали? А когда московские агрессоры захватили Украину и ликвидировали УАПЦ? Тоже перекрещивали? Или когда освободители переводили греко-католические храмы в московский патриархат? Или когда уже в наше время захватывали храм КП или УАПЦ, то что делали с приходом?

Перекрещивали каждого?

И вот получается интересная штука. Если не перекрещивали, то действовали не канонично?

Теперь пора просмотреть архивы и каждый храм, захваченный московскими ворами в рясах, вернуть тем, кому он до того принадлежал. В частности Киево-Печерскую лавру – правдивой Киевской Церкви, Почаевскую – УГКЦ.

А для начала запретить употреблять название «украинская», потому что она таки русская. Далее, как для иностранного представителя, уравнять налоги и оплату за коммунальные услуги с теми, что начисляются предприятиям.

Протоиерей МПЦ товарищ Рябко даже заявил, что «православная церковь – это закрытая военная организация, которая имеет свой устав, свой порядок». То, пожалуй, и действовать с ней пора по-военному.

Вот в Виннице под дом епархии УПЦ МП «в рамках флешмоба #принесиляльку принесли, кроме игрушек, еще и гроб».

Но это только начало. Потому что так должно быть во всех городах. Оккупантов из банды Гундяева надо гнать в шею. В одной стране, которая находилась в состоянии войны, не было свободы слова (ведь не о вере здесь речь, а об антиукраинской пропаганде) для агрессора. С какой стати у нас должно быть иначе? Я удивляюсь: если родных депутатов и чиновников можно бросать в мусорники, то почему врага в рясе – нельзя?

Хочется верить, что и наши бравые нацики, которые с удовольствием крушат витрины, маршируют с факелами и устраивают показушные блокады, способны присоединиться к этой акции. Хотя до сих пор они вели себя очень осторожно в отношении «русского мира» и так никогда и не осмелились что-то побить Ахметову или Коломойскому.

Вместе с тем хочу напомнить, что 19 октября 2014 года Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав заявил о том, что УГКЦ признает Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата единственной канонической Православной Церковью в Украине и «уважает каноны и внутренний порядок православной стороны».

Может, тогда еще не было так отчетливо видно истинное лицо этого троянско-московского коня, но сейчас, пожалуй, хорошо бы услышать что-то другое. Не надо бояться каких-то бунтов даже, если на государственном уровне упорно поспособствовать объединению всех трех православных ветвей.

Если в Болгарии за неделю всех объединили без особых эксцессов, то и нам удастся. Какая-то часть староверов может остаться. Почему нет? В Болгарии их накопилось несколько десятков тысяч и с каждым годом уменьшается. Потому что вымирают в силу естественного процесса.

Интересно, что когда в 2010 году Кирилл всея Руси приперся в Киев, то Национальный канал целый день демонстрировал его визит, забыв о заседании кабмина. А товарищ Азаров даже не возмутился. Потом Кирилл поехал в Одессу поплескаться в фекалиях, пробыл там всего три дня с 21 по 23 июля, а местное телевидение целую неделю вещало народу благую весть: едет! подъезжает! приехал! уже среди здесь! Жизнь остановилась. Несколько дней ни одесситы, ни отдыхающие не имели понятия, что еще интересного происходит в Одесской области, потому что с утра до вечера был только Кирилл, Кирилл и еще раз Кирилл.

И вот под этот шумок пресс-атташе Одесской епархии атец Сергий, воодушевленный визитом Кирилла, призвал покончить с расколом в церкви по болгарскому сценарию: «Так что если будет политическая воля, если руководство страны проявит политическую мудрость, то раскол исчезнет как дым. Может быть, не за неделю как в Болгарии, но в течение месяца о нем забудут как таковом».

Вот видите? И они так мыслят.

Потом выяснилось, что атец Сергий наплел это с бодуна, потому что Одесская епархия поспешила откреститься от столь оригинальной инициативы.

Сначала я думал, что до выборов рискованно запрещать «РПЦ в Украине», а теперь на фоне вируса зрадофилии вижу, что этот запрет никоим образом не поразит демократические силы, а наоборот неистово объединит их вокруг прогрессивных партий и объединений.

Потому что, чем мы хуже болгар?

Относительно второго печального инцидента, то не будем забегать вперед батьки в пекло. Как по мняе, дело там тоже темное. Меня, однако, ошеломила одна фраза. Бесспорно фраза недели. Убийца Ноздровской, нанесший ей (если это всё-таки он) 16 ножевых ударов, заявил, что согласен с обвинением, но не согласен с тем, чтобы его сажали, потому что «я человек семейный, имею семью».

Можно только себе представить, с каким нетерпением ждет его семья».

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