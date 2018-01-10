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среда, 10 января, 2018, 0:22 Общество
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Вакарчук во Львове выпил особый рождественский кофе

Фронтмен известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал о Рождестве в его родном городе Львове.

В своем Twitter певец опубликовал видео, где девушки поют «Щедрик».

«Неожиданный и очень красивый «Щедрик», – подписал он видео.

Также во Львове Вакарчука угостили кофе, на пенке которого изображена аббревиатура названия группы.

«Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе», – говорится в его сообщении, к которому прикреплено фото.

Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе!
Святослав Вакарчукльвоврождествоновогодне-рождественские праздники
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