среда, 10 января, 2018, 0:22 Общество
Вакарчук во Львове выпил особый рождественский кофе
Фронтмен известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал о Рождестве в его родном городе Львове.
В своем Twitter певец опубликовал видео, где девушки поют «Щедрик».
«Неожиданный и очень красивый «Щедрик», – подписал он видео.
Неожиданный и очень красивый «Щедрик» #Рождество #Львов pic.twitter.com/85qKnSG771— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 января 2018 г.
Также во Львове Вакарчука угостили кофе, на пенке которого изображена аббревиатура названия группы.
«Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе», – говорится в его сообщении, к которому прикреплено фото.
Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе!
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